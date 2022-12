Walt Disney (WKN: 855686) hat wohl jetzt einen neuen Negativrekord: Durch den Avatar-Dip korrigieren die Anteilsscheine jedenfalls weiter. Dadurch sehen wir ein Niveau, das sogar das des Corona-Crashs aus dem Jahre 2020 (zumindest gemessen in US-Dollar) unterschreitet. Zudem macht die Aktie das schwierigste Jahr seit 1974 durch. Alles in allem: Es läuft gerade wohl nicht so. Der jüngste Avatar-Dip ist jedoch lediglich die Spitze des Eisbergs. Sehen wir uns den Gesamtkonzern und seine Baustellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...