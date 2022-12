Mladá Boleslav (ots) -› Britisches Online-Portal prämiert Lichtdesign aller aktuellen ŠKODA Modelle› Jury von 17 international renommierten Automobil- und Designexperten› People Awards ist eine der wichtigsten DesignauszeichnungenDas ŠKODA Lichtdesign-Team ist vom britischen Online-Portal Car Design News (CDN) mit einem renommierten People Awards ausgezeichnet worden. Bei der erstmals ausgetragenen Wahl setzte sich der tschechische Automobilhersteller in der Kategorie 'Bestes Lichtdesign-Team' gegen hochkarätige Mitbewerber durch. Vertreter von ŠKODA Design nahmen den Preis bei einem Gala-Dinner am Londoner Leicester Square entgegen. Die Jury aus 17 renommierten internationalen Automobil- und Designexperten verlieh die People Awards in 14 Kategorien an Persönlichkeiten, die das finale Produktdesign verantworten. Außerdem gehörte ŠKODA bei der diesjährigen Preisverleihung zu den vier Finalisten in der Kategorie 'Equality by Design' ('Gleichstellung durch Design').Ambiente, Benutzerfreundlichkeit und Kommunikation durch LichtIn der Kategorie 'Bestes Lichtdesign-Team' zeichnete Car Design News (CDN) Automobildesigner aus, die Licht dazu nutzen, ein angenehmeres Ambiente im Interieur schaffen, Benutzerfreundlichkeit und Fahrkomfort zu steigern oder mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. Dabei setzte sich das Lichtdesign-Team des tschechischen Automobilherstellers gegen vier hochkarätige Mitbewerber durch. Die 17 international renommierten Jurymitglieder aus der Automobil- und Designbranche beurteilten das Lichtdesign der gesamten aktuellen ŠKODA Produktpalette und lobten ihre einzigartige Lichtsignatur. Diese prägt bei den batterieelektrischen Modellen der ENYAQ iV-Familie auch das Crystal Face mit 131 LEDs, die neben den vertikalen Rippen auch die horizontale Leiste des ŠKODA Grills beleuchten. Vor dem Einsteigen ins Fahrzeug sorgt das Crystal Face zusammen mit den Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern und -Heckleuchten für einen animierten Welcome-Effekt.Auszeichnungen für die 'Gesichter hinter dem Produkt'Die erstmals vergebenen People Awards zeichnen anstelle von Produkten Einzelpersonen und Teams in sämtlichen Bereichen des Automobildesigns aus und zielen darauf ab, junge Talente der Branche zusammenzubringen. Die Awards in 14 Kategorien bilden jeden Schritt des Designprozesses ab und stehen allen Designern in der internationalen Automobilindustrie offen. Das britische Onlineportal Car Design News liefert Nachrichten, Einblicke und Hintergrundinformationen für die weltweite Autodesign-Community.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deJulia FellingContent-Koordination & PublikationenTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: julia.felling@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5399691