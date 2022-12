Würzburg (ots) -Schöne Bescherung: Wenige Tage vor Heiligabend präsentiert XXXLutz in 19 ausgewählten Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl drei erlesene Weine von Schauspieler Matthias Schweighöfer und Moderator Joko Winterscheidt. Wenn das mal kein Last-Minute-Geschenk ist! Keine Angst und keine Hektik: Die hochwertigen und nachhaltig angebauten Tropfen aus Rheinhessen mit der besonderen Note des angesagten Duos sind auch die perfekten Gäste bei jeder Silvester-Party. Bei XXXLutz gibt es ab sofort drei ausgewählte Sorten der "III FREUNDE Weine": Rosé, Riesling und Perlwein.Matthias Schweighöfer ist bereits seit mehr als zwei Jahren das Gesicht der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl - der erfolgreiche Schauspieler und Musiker unterhält als Testimonial die Kunden des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers auf allen Ausspielwegen und begeistert so mit immer neuen kreativen Inhalten für TV- sowie Radio-Spots, aber auch Print-Kampagnen, die seine unverwechselbare Handschrift tragen und damit die Wiedererkennung von XXXLutz garantieren: charmant, witzig, sympathisch.Schweighöfer und Winterscheidt hatten gemeinsam die Idee geboren, Weine für die gemeinsame Zeit mit Freunden zu kreieren - unkomplizierte Tropfen, die Spaß machen und zum geselligen Beisammensein einladen. "Und genau das ist es, was uns und unsere Partnerschaft mit Matthias Schweighöfer ausmacht", sagt XXXLutz Marketingleiter Konrad Nill: "Auch wir wollen unsere Kunden begeistern, es ihnen möglichst bequem machen und ihnen mit allem, was zu den eigenen vier Wänden zählt, glücklich machen. Deswegen passt nicht nur Matthias perfekt zu unserer Marke, authentisch sind auch seine Weine, die es fortan exklusiv in ausgewählten Filialen bei uns gibt!"Die "III FREUNDE Weine" von Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt zu Preisen von 9,90 Euro gibt es ab sofort in den XXXLutz Möbelhäusern in Augsburg, Neumünster, Heilbronn, Eschborn, Friedrichshafen, Görgeshausen, Kaltenkirchen, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden, Nürnberg, Hirschaid, Würzburg, Passau, Posthausen, Essen, Regensburg, Fulda und Wolfsburg.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:Volker MichelsPressesprecherE-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5399735