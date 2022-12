Münster (ots) -Das Christkind muss wohl ein Italiener sein: Ein Spielteilnehmer aus dem Land des Stiefels hat bei der jüngsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag (20. Dezember) als Einziger die erste Gewinnklasse getroffen und wird zum 21-fachen Millionär.GewinnzahlenDie Glückszahlen, die bei der Ziehung in Helsinki ermittelt wurden, lauteten 6, 11, 26, 43, 49 mit den beiden Eurozahlen 5 und 8. Die exakte Gewinnsumme des italienischen Eurojackpot-Millionärs beträgt 21.208.281 Euro.600. Ziehung der LotterieIn diesem Jahr ist es das erste Mal, dass ein Tipper aus Italien den Jackpot im ersten Gewinnrang treffen konnte. Und das passend zur 600. Ziehung der Lotterie seit dem Start im Jahr 2012. Der letzte Jackpotgewinn, der einem Italiener gelang, datiert vom Mai 2020. Damals gab es dafür rund 33,3 Millionen Euro.Elf weitere HochgewinneBei der Ziehung am 20. Dezember erzielten gleich elf weitere Spielteilnehmer Hochgewinne im sechsstelligen Bereich. Im zweiten Rang gehen jeweils 446.255,60 Euro in die Niederlande und gleich fünfmal nach Deutschland. Die Gewinne verteilen sich auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern (2 x) und Sachsen.Im dritten Gewinnrang freuen sich fünf weitere Tipper über je 113.226,70 Euro. Auch hier räumten deutsche Tipper kräftig ab. Die Gewinne gehen nach Bayern, Mecklenburg-Vorpommern (2 x), Nordrhein-Westfalen und Spanien.Vierter Jackpotgewinn bei der Dienstags-ZiehungSeit der Produktänderung im März 2022 ist es das vierte Mal, dass der Jackpot bei der Dienstags-Ziehung geknackt wurde. Zuletzt war dies am 8. November der Fall, als die Rekordsumme von 120 Millionen Euro in Berlin ausgezahlt wurde. Im Jahr 2022 gibt es inzwischen 14 geknackte Jackpots. Kommt ein weiterer Treffer kurz vor Weihnachten dazu?Nächste ZiehungAm kommenden Freitag (23. Dezember) startet der Eurojackpot wieder bei der Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5399766