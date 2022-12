Der zweite Start der von der Esa entwickelten und von Arianespace betriebenen Vega-C-Rakete ist schiefgegangen. Zweieinhalb Minuten nach dem Start ist eine Anomalie aufgetreten, so Arianespace. Die zwei Airbus-Satelliten an Bord sind futsch. Mitte Juli 2022 hatte die Vega-C-Rakete noch erfolgreich ihren Jungfernflug absolviert und neben dem italienischen Wissenschaftssatelliten weitere sechs Cubesats für Forschungszwecke in den Orbit gebracht. Die zweite Mission, der erste kommerzielle Start, ist jetzt aber nicht gut ...

