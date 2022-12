Drei Viertel aller privaten Hausbesitzer:innen, die über ein geeignetes Dach verfügen, liebäugeln mit einer eigenen Solaranlage, zeigt eine Umfrage des BSW. Jede:r Fünfte der Befragten plant, in den kommenden 12 Monaten eine Solarstrom-Anlage installieren zu lassen. Vier von fünf Hausbesitzer:innen, die sich die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage vorstellen können, wünschen sich zugleich einen Batterie-Speicher.Hohe Strompreise treiben Interesse der Hausbesitzer an Photovoltaik-Anlagen am stärkstenAls ...

