Nike vermeldet starke Umsatzsteigerung - Aktie nachbörslich deutlich im Plus

Ein starkes Ergebnis in Nordamerika sorgt für überraschend gute Umsatzzahlen.



Der US-amerikanische Sportartikelhersteller gab am gestrigen Dienstagabend nachbörslich seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt. Während der Umsatz im Vorjahresvergleich um 17 % auf 13,32 Milliarden USD gesteigert werden konnte, änderte sich der Nettogewinn in Höhe von 1,33 Milliarden USD im Vergleich kaum. Insbesondere das Geschäft in den USA entwickelte sich überraschend stark. Der Konzern konnte dort ein Umsatzwachstum von 30 % verbuchen. In China hingegen behinderten die Corona-Einschränkungen die Geschäftstätigkeit, sodass der Umsatz hier um 3 % im Vorjahresvergleich fiel. Auf die insgesamt überraschend guten Zahlen reagierten Marktteilnehmer mit deutlichem Kaufinteresse, sodass die Nike-Aktie nachbörslich etwa 12 % nach oben schoss.





