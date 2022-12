Neustadt a. d. W. (ots) -Hungrige Kinder aus finanziell schwachen Familien erhalten ein Schulfrühstück, Familienangehörige können ihre sterbenskranken Kinder im Hospiz begleiten und eine freiwillige Feuerwehr kauft endlich den lang geplanten Anhänger für die Kinder- und Jugendabteilung: Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) unterstützt - wie schon im letzten Jahr - drei regionale Vereine und Projekte mit jeweils 5.000 Euro.VLH hilft: Dreimal 5.000 Euro für regionale ProjekteRund 2.700 Beraterinnen und Berater der VLH waren bis Herbst 2022 dazu aufgerufen, regionale Vereine, Organisationen oder Projekte einzureichen, die ihrer Ansicht nach finanzielle Unterstützung benötigen. Knapp 200 Projekte wurden vorgeschlagen; in den meisten engagieren sich VLH-Beraterinnen und -Berater selbst ehrenamtlich.Neunköpfige VLH-Jury wählt drei Gewinner ausAm Mittwoch, den 7. Dezember, wählte die Jury - bestehend aus neun Personen der VLH-Organisation - aus den Vorschlägen der VLH-Beraterinnen und Beratern drei Projekte für die diesjährige Charity-Spendenaktion aus.Die Gewinner1. brotZeit (Förderregion Dresden)Jedes fünfte Kind kommt hungrig zur Schule, sei es wegen sozial oder wegen finanziell schwierigen Familienverhältnissen. Mangelnde Konzentration, schlechte Noten, soziale Ausgrenzung und weniger Chancen auf Bildung sind oft die Folgen. Gemeinsam mit vielen Spenderinnen und Spendern sowie Förderinnen und Förderern tut brotZeit etwas dagegen: Vor Schulbeginn gibt es an derzeit 304 Grund- und Förderschulen in Deutschland ein kostenloses Schulfrühstück.Die VLH-Spende in Höhe von 5.000 Euro wird brotZeit in der Förderregion Dresden und Umland einsetzen, um elf Schulen mit einem stärkenden Frühstück zu unterstützen. Vorbereitet wird das Frühstück von 71 ehrenamtlichen Frühstückshelferinnen und -helfern. Diese Ehrenamtlichen sind Senioren und begleiten die Kinder nicht nur durch das Frühstück, sondern haben zudem ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte.2. Kinder- und Jugendhospiz Burgholz (Wuppertal)Die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land wird von der Bethe Stiftung, dem Caritasverband Wuppertal/Solingen und der Diakonie Wuppertal getragen. Den Bau des Bergischen Kinder- und Jugendhospizes hat die Stiftung vollständig aus Spendenmitteln finanziert.Doch auch nach der Fertigstellung des Baus ist das Kinder- und Jugendhospiz dauerhaft auf finanzielle Unterstützung angewiesen: Es gibt keine öffentliche Mitfinanzierung für die Aufnahme und Betreuung der Familienangehörigen, die sich durch die besonderen Lebensumstände einen Aufenthalt gemeinsam mit ihren Kindern finanziell nicht leisten können. Die 5.000-Euro-VLH-Spende fließt in die Unterstützung von Familien, um ihnen den kraftgebenden Aufenthalt im Hospiz mit ihren Kindern zu ermöglichen.3. Freiwillige Feuerwehr Blankenheim (Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra/Sachsen-Anhalt)Ausbildung, Zeltlager, Wettkämpfe: Ein Jugend- und ein Kinderwart sowie sechs weitere Betreuer kümmern sich um insgesamt 35 Kinder und Jugendliche der freiwilligen Feuerwehr Blankenheim. Der Feuerwehrnachwuchs lernt, mit Technik umzugehen, sich für andere einzusetzen oder einfach in der Gemeinschaft Spaß zu haben und Erlebnisse zu sammeln.Mit der 5.000-Euro-Spende der VLH wird die Feuerwehr Blankenheim einen lang gehegten Wunsch umsetzen können: den Kauf eines Anhängers für Schläuche, Strahlrohre, Absperrmaterial, Sportkisten, Zelte, Feldbetten, Tische und Bänke und vieles mehr.Regionale VLH-Charity auch 2023Auch im kommenden Jahr werden die VLH-Beraterinnen und -Berater dazu aufgerufen, regionale Vereine, Organisationen und Projekte vorzuschlagen, von denen wieder drei jeweils eine VLH-Spende in Höhe von 5.000 Euro erhalten.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt sie außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/5399879