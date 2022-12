Hannover (ots) -- Über 300 wöchentliche Flüge zu 16 Sonnenzielen- Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa Top-Destinationen- Hannover erstmals wieder größte TUI fly-Station: mehr Angebot für die Kapverden und Ägypten- Für Robinson: Zypern wird auch im November 2023 angeflogen- Dakar und Luxor gehen ab Düsseldorf in die nächste SaisonStart frei für die Wintersaison 2023/24: TUI fly veröffentlicht den Flugplan für den nächsten Winter. Ab sofort sind 16 beliebte Sonnenziele in Europa und Nordafrika buchbar. Das Angebot umfasst über 1,2 Millionen Sitzplätze, von denen fast die Hälfte auf die kanarischen Inseln entfallen. Spitzenreiter im Programm sind Fuerteventura und Gran Canaria mit jeweils mindestens 40 wöchentlichen Hin- und Rückflügen. Die im aktuellen Winter erstmals angeflogenen Ziele Dakar (Senegal) und Luxor (Ägypten) werden auch im kommenden Winter wieder ab Düsseldorf angeboten.Neu im Winterflugplan sind zusätzliche Flüge ab Hannover nach Agadir, Marsa Alam, Gran Canaria, Teneriffa, Hurghada und auf die Kapverden. "Nächsten Winter stärken wir das Streckennetz unserer TUI fly, insbesondere bei den Bestsellern wie den Kanarischen Inseln und der weiterhin stark nachgefragten Trenddestination Kapverden", sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH. "Die Kanaren haben sich in den vergangenen Jahren weiter als Lieblings-Winterziel der Reisenden aus Deutschland behauptet. Diese Nachfrage auf hohem Niveau erwarten wir auch im nächsten Winter, vor allem wenn Workation und Langzeiturlaub immer populärer werden."Die weiß-blauen Boeing 737 starten im nächsten Jahr wieder von fünf Abflughäfen in Deutschland. Das größte Angebot mit mehr als 300.000 Sitzplätzen in die Sonne und zurück entfällt dabei auf den Flughafen Hannover, der erstmals wieder vor Düsseldorf die größte TUI fly Station wird, dicht gefolgt vom Flughafen Frankfurt. Natürlich hebt TUI fly auch wieder von München und Stuttgart gen Süden ab.Mittlerweile sind bei TUI bereits zahlreiche Hotels für den Winter 2023 buchbar, darunter die beliebten Clubmarken Robinson und TUI Magic Life. Weitere Hotels aus dem Portfolio werden sukzessive freigeschaltet.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.Pressekontakt:Aage Dünhaupt, aage.duenhaupt@tui.comOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/5399874