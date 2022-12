DJ MARKT USA/Zaghafter Erholungskurs - Nike mit Kurssprung

Die US-Börsen dürften am Mittwoch ihren zaghaften Erholungskurs fortsetzen, den sie am Dienstag nach einer viertägigen Verlustserie eingeschlagen hatten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an.

Als Stimmungsaufheller wirken überzeugende Geschäftszahlen von Nike und Fedex. Der Sportartikelhersteller Nike (vorbörslich +12,6%) hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wird besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen.

Mit der Fedex-Aktie geht es um 4,2 Prozent aufwärts. Der Paketdienstleister hat in seinem zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

Rezessionssorgen, die zuletzt die Aktienkurse belastet hatten, sind unter den US-Anlegern zwar nach wie vor ein Thema, wie Naeem Aslam, Chief Market Analyst bei Avatrade, anmerkt. Gleichzeitig wollten sich viele aber nicht von der Vorstellung verabschieden, dass die US-Wirtschaft solide aufgestellt sei. Auch Aslam ist zuversichtlich: Angesichts der Robustheit der US-Wirtschaft und der Widerstandskraft der Konjunkturdaten sei eine massive und lang andauernde Krise in den USA unwahrscheinlich, schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.

Auf der Agenda der Konjunkturdaten stehen am Mittwoch die Leistungsbilanz des dritten Quartals, der Index des Verbrauchervertrauens aus dem Dezember und die Verkäufe bestehender Häuser.

