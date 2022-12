Hallo zum "eMobility update". Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die Sie in den nächsten Minuten erwarten können: Audi baut bald in jedem Werk ein E-Modell ++ Lucid und Nio eröffnen Vertriebszentren ++ Hyundai enthüllt den neuen Kona ++ Compleo beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung ++ Und Volta Trucks im Interview ++ #1 - Audi baut ab 2029 in jedem Werk ein E-Modell Audi hat eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...