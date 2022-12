Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG

Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG

ISIN: DE000FPH9000



Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.12.2022

Kursziel: 6,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Weiterhin starkes Wachstum im dritten Quartal 2022



Trotz der weiter eingetrübten Rahmenbedingungen fielen die Neunmonatszahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) über den Erwartungen aus. Zwar spielten hierbei auch größere positive Sondereffekte sowie die Erstkonsolidierung der zum Ende des ersten Quartals 2022 übernommenen Azolver-Gesellschaften eine Rolle. Aber auch auf Basis der von FP berichteten normalisierten Zahlen stand immer noch ein von allen drei Geschäftsbereichen getragenes rund 15-prozentiges Umsatzwachstum sowie eine von 11,3 auf 12,0 Prozent verbesserte EBITDA-Marge in den Büchern. Und der Free Cashflow erhöhte sich gar - trotz der daraus finanzierten Azolver-Akquisition - um glatte 50 Prozent.



In der erfreulichen Entwicklung spiegeln sich nun die Erfolge des Transformationsprogramms FUTURE@FP deutlich wider. Dies betrifft zum einen die Umsatzseite mit daraus resultierenden Skaleneffekten. Zum anderen konnten die Kostenquoten trotz teils erheblicher Preissteigerungen vor allem bei Material und Energie sowie Einmalbelastungen im Zusammenhang mit den M&A-Aktivitäten und der laufenden Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems in Summe verbessert werden.

Zwar werden in diesem Zusammenhang auch im kommenden Geschäftsjahr noch nennenswerte Einmalbelastungen anfallen. Mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse von aktuell 67 Prozent sehen wir die Gesellschaft aber gut positioniert, um den eingeschlagenen Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin erfolgreich voranzuschreiten.



Positiv sehen wir diesem Zusammenhang auch die zweite Akquisition dieses Jahres, die Anfang Oktober erfolgte Übernahme von pakadoo, mit der sich FP im zwar noch kleinsten, aber potenzialstärksten Geschäftsbereich Digital Business Solutions verstärkt hat. Hier wird indikativ für den Fünfjahreszeitraum von 2020 bis 2027 eine durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate von 15 bis 20 Prozent angestrebt, zudem sind weitere Zukäufe geplant. Aber auch für die Geschäftsbereiche Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services sehen die indikativen Planungen für den genannten Zeitraum jeweils durchschnittliche jährliche Zuwächse im niedrigen einstelligen Prozentbereich vor.

Auf Basis unseres auf 6,50 Euro erhöhten Kursziels weist die FP-Aktie aktuell ein Potenzial von satten 97 Prozent auf. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Ansicht, dass das derzeitige Kursniveau eine sehr günstige Gelegenheit bietet, den Anteilsschein des Berliner Traditionsunternehmens zu "Kaufen". Zudem weist der Titel bei Ansatz unserer Dividendenschätzung für 2023 eine Ausschüttungsrendite von stattlichen 5,5 Prozent auf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26205.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Büro Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



