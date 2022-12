NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys auf "Sell" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der angekündigte vorzeitige Abschied von Finanzvorstand Sung Lee aus persönlichen Gründen könnte in dem für den Antikörperspezialisten operativ schwierigen Umfeld für Unruhe bei den Anlegern sorgen, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bleibe der Manager bis März 2023 im Amt und damit auch verantwortlich für den Ausblick auf das kommende Jahr. Zudem sei Lee in die Suche nach seinem Nachfolger eingebunden./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

