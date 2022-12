DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.864,00 +0,4% -18,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.192,25 +0,1% -31,2% Euro-Stoxx-50 3.837,65 +0,9% -10,7% Stoxx-50 3.688,83 +0,8% -3,4% DAX 13.984,31 +0,7% -12,0% FTSE 7.435,10 +0,9% -0,2% CAC 6.517,54 +1,0% -8,9% Nikkei-225 26.387,72 -0,7% -8,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,84 -0,07 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,30 +0,00 +2,48 US-Rendite 10 J. 3,68 -0,01 +2,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,57 76,23 +1,8% +1,34 +12,8% Brent/ICE 81,57 79,99 +2,0% +1,58 +12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 99,24 105,69 -6,1% -6,45 +62,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,74 1.817,88 -0,2% -4,14 -0,9% Silber (Spot) 23,88 24,20 -1,3% -0,32 +2,4% Platin (Spot) 1.002,05 1.012,40 -1,0% -10,35 +3,3% Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren von der Abnahme der US-Rohölvorräte, die der Branchenverband API am späten Dienstag vermeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Mittwoch ihren zaghaften Erholungskurs fortsetzen, den sie am Dienstag nach einer viertägigen Verlustserie eingeschlagen hatten. Als Stimmungsaufheller wirken überzeugende Geschäftszahlen von Nike und Fedex. Der Sportartikelhersteller Nike (vorbörslich +12,6%) hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wird besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Mit der Fedex-Aktie geht es um 4,2 Prozent aufwärts. Der Paketdienstleister hat in seinem zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

Rezessionssorgen, die zuletzt die Aktienkurse belastet hatten, sind unter den US-Anlegern zwar nach wie vor ein Thema, wie Naeem Aslam, Chief Market Analyst bei Avatrade, anmerkt. Gleichzeitig wollten sich viele aber nicht von der Vorstellung verabschieden, dass die US-Wirtschaft solide aufgestellt sei. Auch Aslam ist zuversichtlich: Angesichts der Robustheit der US-Wirtschaft und der Widerstandskraft der Konjunkturdaten sei eine massive und lang andauernde Krise in den USA unwahrscheinlich, schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.

Auf der Agenda der Konjunkturdaten stehen am Mittwoch die Leistungsbilanz des dritten Quartals, der Index des Verbrauchervertrauens aus dem Dezember und die Verkäufe bestehender Häuser.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -222,0 Mrd USD 2. Quartal: -251,09 Mrd USD 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 101,2 zuvor: 100,2 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -5,9% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Der Vortagsschock über die restriktivere Bank of Japan ist gut verdaut worden. Sämtliche Branchen in Europa liegen im Plus. Gesucht sind besonders Ölwerte und Einzelhändler. Klare Tendenzen gibt es aber nicht, Marktteilnehmer sehen vor allem Portfolioanpassungen bei Fonds mit Blick auf das Jahresende dominieren. Unterstützung kam auch von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index seine Serie schwächerer Handelstage am Vorabend beendet hatte. Überdies hat sich das Konsumklima in Deutschland etwas aufgehellt: Der GfK-Konsumklimaindikator stieg für Januar leicht auf minus 37,8 (Dezember: minus 40,1) Punkte. Nach starken Geschäftszahlen von Nike legen Adidas (+6,7%) und Puma (+8,1%) zu. Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex treiben auch Deutsche Post (+1,4%). Aurubis legen bei volatilem Handel um 1,4 Prozent zu. Zahlen und Dividende hätten insgesamt nicht die Erwartung erfüllt heißt es im Handel. Shop Apotheke springen um 6,7 Prozent. Die Citi hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. In Amsterdam steigen Philips um 4,6 Prozent. Der Konzern hat neue Ergebnisse zur Therapie von Schlaf-Apnoe und seinem Produkt "Dreamstation 1" vorgelegt. Demnach sind gesundheitsschädliche Auswirkungen unwahrscheinlich.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0608 -0,2% 1,0621 1,0625 -6,7% EUR/JPY 139,84 -0,1% 140,15 139,50 +6,8% EUR/CHF 0,9831 -0,1% 0,9858 1,0788 -5,2% EUR/GBP 0,8767 +0,6% 0,8732 0,8759 +4,3% USD/JPY 131,81 +0,0% 131,95 131,36 +14,5% GBP/USD 1,2102 -0,7% 1,2163 1,2131 -10,6% USD/CNH (Offshore) 6,9861 +0,3% 6,9756 6,9667 +9,9% Bitcoin BTC/USD 16.869,16 +0,0% 16.838,31 16.831,53 -63,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Yen konsolidierte einen kleinen Teil seiner massiven Aufwertung vom Vortag. Im Handel war von einer zunächst wohl nur technisch bedingten Gegenbewegung die Rede.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street bewegten sich die Indizes in China nur wenig. Dort ließ die offenbar starke Zunahme der Covid-19-Infektionsfälle nach der Lockerung der Null-Covid-Politik weiter keine Kaufneigung aufkommen. Gemieden wurden entsprechend Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor, während Papiere von Lieferdiensten gesucht waren. Die Börse Tokio wurde weiter belastet davon, dass die japanische Notenbank auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hat. Entsprechend hieß es im Handel, dass Sorgen vor einem steigenden Zinsniveau dominierten. Unter den Einzelwerten lagen in Tokio erneut Papiere aus dem Finanzsektor an der Spitze, weil den betreffenden Unternehmen das höhere Zinsniveau höhere Erträge verspricht. Mitsubishi UFJ Financial Group legten um knapp 4 und Sumitomo Mitsui Financial Group um über 4 Prozent zu. Verkauft werden dagegen unter anderem Aktien von Immobilienunternehmen, denen die steigenden Zinsen das Geschäft schwerer machen. In Hongkong lag der Kurs des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges im Späthandel rund ein halbes Prozent höher. Das Unternehmen hat nun eine Filiale in New York eröffnet und erwartet neue Wachstumsimpulse. In Sydney machten Origin einen Satz um 6,6 Prozent nach oben, nachdem die sogenannte Due Dilligance eines von Brookfield geführten Konsortiums, das Origin übernehmen will, keine Probleme erkennen ließ. Daneben verzeichneten Goldminenaktien Aufschläge von bis zu 8,1 Prozent, nachdem der Goldpreis am Vortag deutlich gestiegen war.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten zur Wochenmitte mehrheitlich auf der Stelle, während die Umsätze weiter aus dem Markt gehen. Soweit es festverzinsliche Wertpapiere betrifft, ist Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, für 2023 optimistisch. Den höchsten Value biete das kurze Ende der Renditekurve. Das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis sei bei kurz laufenden Unternehmensanleihen zu finden, weil die Renditen im Verhältnis zur Duration und zum Kreditrisiko attraktiv einzustufen seien. Die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen lägen ziemlich genau in der Mitte ihrer mittelfristigen Bandbreite. Zwar könnte argumentiert werden, dass sie angesichts der bevorstehenden Rezession höher sein sollten. Es scheine jedoch, dass die Unternehmen aus fundamentaler Sicht in relativ guter Verfassung sind. Die Renditen seien hoch, die Kurse niedrig und das Ausfallrisiko geringer als in früheren Konjunkturabschwüngen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AURUBIS

will die Dividendenpolitik in den kommenden Jahren flexibler handhaben. "Wir müssen über die nächsten Jahre die starre Ausschüttungsquote von 25 Prozent aussetzen", sagte Finanzvorstand Rainer Verhoeven bei der Bilanzpressekonferenz der Hamburger Aurubis AG zum Geschäftsjahr 2021/22. "Wir werden die Anteilseigner aber dennoch sehr angemessen am Erfolg beteiligen."

UNIPER

will um den 21. Dezember, also "unverzüglich" nach der durchgeführten Kapitalerhöhung, die in Anspruch genommene Kreditlinie von 4 Milliarden Euro an die finnische Muttergesellschaft Fortum zurückzahlen. Wie die Uniper SE mitteilte, soll die Rückzahlung an die Finanztochter Fortum Finance Ireland DAC erfolgen.

1&1

erwirbt bis zu 7.500 neue 5G-Antennenstandorte. Wie die 1&1 AG mitteilte, hat ihre Tochter 1&1 Towers GmbH mit der Eubanet GmbH einen entsprechenden Vertrag vereinbart. Eubanet sei in Deutschland etabliert als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikationsbranche, insbesondere für Analyse und Akquise geeigneter Standorte für neue Funkanlagen. Eubanet verfüge über die technischen und vertragsspezifischen Kenntnisse im Aufbau nahezu aller Netze.

SIEMENS MOBILITY

ist als Systemintegrator und Partner für das Projekt "Sydney Metro - Western Sydney Airport" ausgewählt worden. Der Anteil von Siemens Mobility am Auftrag beläuft sich auf etwa 900 Millionen Euro. Konkret sei das Unternehmen mit der Lieferung von zwölf automatischen, fahrerlosen Metrozügen mit je drei Waggons beauftragt worden.

BOEING

bekommt bei der Zulassungsfrist für zwei neue Modelle der Boeing 737 Max eine Sonderregelung. Ein vom US-Kongress am Dienstag veröffentlichter Gesetzentwurf sieht vor, dass die Jets noch mit der bisherigen Sicherheitsausstattung - mit leichten Änderungen - zugelassen werden dürfen.

VANTAGE TOWERS

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers empfehlen ihren Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Oak Holdings. Das Angebot von 32 Euro je Aktie werde als fair und angemessen angesehen. Man begrüße die Absicht des Gemeinschaftsunternehmens von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, die Strategie von Vantage Towers zu unterstützen.

VERBUND

rechnet mit erheblichen Einbußen wegen des Strompreisdeckels. Der Konzern erwartet auf Basis der vorliegenden Gesetze und Regularien eine im Jahr 2023 ergebniswirksame Gewinnabschöpfung im EBITDA von 2,1 Milliarden Euro. Mit 1,8 Milliarden Euro falle der Großteil in Österreich an, der Rest in Deutschland. Die Zahlungen aus der Gewinnabschöpfung verteilen sich in etwa zu gleichen Teilen auf die Jahre 2023 und 2024.

VINCI

hat im Ölsektor zugekauft. Wie die Vinci SA mitteilte, hat ihre Tochtergesellschaft Cobra IS Vermögenswerte des staatlichen brasilianischen Ölkonzerns Petrobras für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 07:16 ET (12:16 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.864,00 +0,4% -18,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.192,25 +0,1% -31,2% Euro-Stoxx-50 3.837,65 +0,9% -10,7% Stoxx-50 3.688,83 +0,8% -3,4% DAX 13.984,31 +0,7% -12,0% FTSE 7.435,10 +0,9% -0,2% CAC 6.517,54 +1,0% -8,9% Nikkei-225 26.387,72 -0,7% -8,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,84 -0,07 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,30 +0,00 +2,48 US-Rendite 10 J. 3,68 -0,01 +2,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,57 76,23 +1,8% +1,34 +12,8% Brent/ICE 81,57 79,99 +2,0% +1,58 +12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 99,24 105,69 -6,1% -6,45 +62,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,74 1.817,88 -0,2% -4,14 -0,9% Silber (Spot) 23,88 24,20 -1,3% -0,32 +2,4% Platin (Spot) 1.002,05 1.012,40 -1,0% -10,35 +3,3% Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren von der Abnahme der US-Rohölvorräte, die der Branchenverband API am späten Dienstag vermeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Mittwoch ihren zaghaften Erholungskurs fortsetzen, den sie am Dienstag nach einer viertägigen Verlustserie eingeschlagen hatten. Als Stimmungsaufheller wirken überzeugende Geschäftszahlen von Nike und Fedex. Der Sportartikelhersteller Nike (vorbörslich +12,6%) hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wird besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Mit der Fedex-Aktie geht es um 4,2 Prozent aufwärts. Der Paketdienstleister hat in seinem zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

Rezessionssorgen, die zuletzt die Aktienkurse belastet hatten, sind unter den US-Anlegern zwar nach wie vor ein Thema, wie Naeem Aslam, Chief Market Analyst bei Avatrade, anmerkt. Gleichzeitig wollten sich viele aber nicht von der Vorstellung verabschieden, dass die US-Wirtschaft solide aufgestellt sei. Auch Aslam ist zuversichtlich: Angesichts der Robustheit der US-Wirtschaft und der Widerstandskraft der Konjunkturdaten sei eine massive und lang andauernde Krise in den USA unwahrscheinlich, schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.

Auf der Agenda der Konjunkturdaten stehen am Mittwoch die Leistungsbilanz des dritten Quartals, der Index des Verbrauchervertrauens aus dem Dezember und die Verkäufe bestehender Häuser.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -222,0 Mrd USD 2. Quartal: -251,09 Mrd USD 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 101,2 zuvor: 100,2 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -5,9% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Der Vortagsschock über die restriktivere Bank of Japan ist gut verdaut worden. Sämtliche Branchen in Europa liegen im Plus. Gesucht sind besonders Ölwerte und Einzelhändler. Klare Tendenzen gibt es aber nicht, Marktteilnehmer sehen vor allem Portfolioanpassungen bei Fonds mit Blick auf das Jahresende dominieren. Unterstützung kam auch von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index seine Serie schwächerer Handelstage am Vorabend beendet hatte. Überdies hat sich das Konsumklima in Deutschland etwas aufgehellt: Der GfK-Konsumklimaindikator stieg für Januar leicht auf minus 37,8 (Dezember: minus 40,1) Punkte. Nach starken Geschäftszahlen von Nike legen Adidas (+6,7%) und Puma (+8,1%) zu. Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex treiben auch Deutsche Post (+1,4%). Aurubis legen bei volatilem Handel um 1,4 Prozent zu. Zahlen und Dividende hätten insgesamt nicht die Erwartung erfüllt heißt es im Handel. Shop Apotheke springen um 6,7 Prozent. Die Citi hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. In Amsterdam steigen Philips um 4,6 Prozent. Der Konzern hat neue Ergebnisse zur Therapie von Schlaf-Apnoe und seinem Produkt "Dreamstation 1" vorgelegt. Demnach sind gesundheitsschädliche Auswirkungen unwahrscheinlich.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0608 -0,2% 1,0621 1,0625 -6,7% EUR/JPY 139,84 -0,1% 140,15 139,50 +6,8% EUR/CHF 0,9831 -0,1% 0,9858 1,0788 -5,2% EUR/GBP 0,8767 +0,6% 0,8732 0,8759 +4,3% USD/JPY 131,81 +0,0% 131,95 131,36 +14,5% GBP/USD 1,2102 -0,7% 1,2163 1,2131 -10,6% USD/CNH (Offshore) 6,9861 +0,3% 6,9756 6,9667 +9,9% Bitcoin BTC/USD 16.869,16 +0,0% 16.838,31 16.831,53 -63,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Yen konsolidierte einen kleinen Teil seiner massiven Aufwertung vom Vortag. Im Handel war von einer zunächst wohl nur technisch bedingten Gegenbewegung die Rede.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street bewegten sich die Indizes in China nur wenig. Dort ließ die offenbar starke Zunahme der Covid-19-Infektionsfälle nach der Lockerung der Null-Covid-Politik weiter keine Kaufneigung aufkommen. Gemieden wurden entsprechend Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor, während Papiere von Lieferdiensten gesucht waren. Die Börse Tokio wurde weiter belastet davon, dass die japanische Notenbank auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hat. Entsprechend hieß es im Handel, dass Sorgen vor einem steigenden Zinsniveau dominierten. Unter den Einzelwerten lagen in Tokio erneut Papiere aus dem Finanzsektor an der Spitze, weil den betreffenden Unternehmen das höhere Zinsniveau höhere Erträge verspricht. Mitsubishi UFJ Financial Group legten um knapp 4 und Sumitomo Mitsui Financial Group um über 4 Prozent zu. Verkauft werden dagegen unter anderem Aktien von Immobilienunternehmen, denen die steigenden Zinsen das Geschäft schwerer machen. In Hongkong lag der Kurs des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges im Späthandel rund ein halbes Prozent höher. Das Unternehmen hat nun eine Filiale in New York eröffnet und erwartet neue Wachstumsimpulse. In Sydney machten Origin einen Satz um 6,6 Prozent nach oben, nachdem die sogenannte Due Dilligance eines von Brookfield geführten Konsortiums, das Origin übernehmen will, keine Probleme erkennen ließ. Daneben verzeichneten Goldminenaktien Aufschläge von bis zu 8,1 Prozent, nachdem der Goldpreis am Vortag deutlich gestiegen war.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten zur Wochenmitte mehrheitlich auf der Stelle, während die Umsätze weiter aus dem Markt gehen. Soweit es festverzinsliche Wertpapiere betrifft, ist Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, für 2023 optimistisch. Den höchsten Value biete das kurze Ende der Renditekurve. Das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis sei bei kurz laufenden Unternehmensanleihen zu finden, weil die Renditen im Verhältnis zur Duration und zum Kreditrisiko attraktiv einzustufen seien. Die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen lägen ziemlich genau in der Mitte ihrer mittelfristigen Bandbreite. Zwar könnte argumentiert werden, dass sie angesichts der bevorstehenden Rezession höher sein sollten. Es scheine jedoch, dass die Unternehmen aus fundamentaler Sicht in relativ guter Verfassung sind. Die Renditen seien hoch, die Kurse niedrig und das Ausfallrisiko geringer als in früheren Konjunkturabschwüngen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AURUBIS

will die Dividendenpolitik in den kommenden Jahren flexibler handhaben. "Wir müssen über die nächsten Jahre die starre Ausschüttungsquote von 25 Prozent aussetzen", sagte Finanzvorstand Rainer Verhoeven bei der Bilanzpressekonferenz der Hamburger Aurubis AG zum Geschäftsjahr 2021/22. "Wir werden die Anteilseigner aber dennoch sehr angemessen am Erfolg beteiligen."

UNIPER

will um den 21. Dezember, also "unverzüglich" nach der durchgeführten Kapitalerhöhung, die in Anspruch genommene Kreditlinie von 4 Milliarden Euro an die finnische Muttergesellschaft Fortum zurückzahlen. Wie die Uniper SE mitteilte, soll die Rückzahlung an die Finanztochter Fortum Finance Ireland DAC erfolgen.

1&1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 07:16 ET (12:16 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

erwirbt bis zu 7.500 neue 5G-Antennenstandorte. Wie die 1&1 AG mitteilte, hat ihre Tochter 1&1 Towers GmbH mit der Eubanet GmbH einen entsprechenden Vertrag vereinbart. Eubanet sei in Deutschland etabliert als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikationsbranche, insbesondere für Analyse und Akquise geeigneter Standorte für neue Funkanlagen. Eubanet verfüge über die technischen und vertragsspezifischen Kenntnisse im Aufbau nahezu aller Netze.

SIEMENS MOBILITY

ist als Systemintegrator und Partner für das Projekt "Sydney Metro - Western Sydney Airport" ausgewählt worden. Der Anteil von Siemens Mobility am Auftrag beläuft sich auf etwa 900 Millionen Euro. Konkret sei das Unternehmen mit der Lieferung von zwölf automatischen, fahrerlosen Metrozügen mit je drei Waggons beauftragt worden.

BOEING

bekommt bei der Zulassungsfrist für zwei neue Modelle der Boeing 737 Max eine Sonderregelung. Ein vom US-Kongress am Dienstag veröffentlichter Gesetzentwurf sieht vor, dass die Jets noch mit der bisherigen Sicherheitsausstattung - mit leichten Änderungen - zugelassen werden dürfen.

VANTAGE TOWERS

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers empfehlen ihren Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Oak Holdings. Das Angebot von 32 Euro je Aktie werde als fair und angemessen angesehen. Man begrüße die Absicht des Gemeinschaftsunternehmens von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, die Strategie von Vantage Towers zu unterstützen.

VERBUND

rechnet mit erheblichen Einbußen wegen des Strompreisdeckels. Der Konzern erwartet auf Basis der vorliegenden Gesetze und Regularien eine im Jahr 2023 ergebniswirksame Gewinnabschöpfung im EBITDA von 2,1 Milliarden Euro. Mit 1,8 Milliarden Euro falle der Großteil in Österreich an, der Rest in Deutschland. Die Zahlungen aus der Gewinnabschöpfung verteilen sich in etwa zu gleichen Teilen auf die Jahre 2023 und 2024.

VINCI

hat im Ölsektor zugekauft. Wie die Vinci SA mitteilte, hat ihre Tochtergesellschaft Cobra IS Vermögenswerte des staatlichen brasilianischen Ölkonzerns Petrobras für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 07:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.