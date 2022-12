Fastned und EVBox haben gemeinsam eine der ersten 400-kW-Schnellladesäulen in Europa installiert. Die HPC-Station namens EVBox Troniq Modular High-Power wird in einem Pilotprojekt getestet und ist ab sofort an der niederländischen Fastned-Station De Watering an der A 8 bei Oostzaan verfügbar. Die Säule kann, sofern vom Fahrzeug unterstützt, eine Reichweite von 100 Kilometern in nur drei Minuten nachladen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...