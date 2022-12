Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusDie US-Telekommunikations-Branche hat sich in diesem Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. So hat T-Mobile US seine Konkurrenten AT&T und Verizon bei der Marktkapitalisierung überholt, die Verizon-Aktie ist stark gefallen, und AT&T blieb nahezu unverändert. Einer der einflussreichsten Telekommunikations-Analysten hat daher seine Ratings für die Unternehmen angepasst.Der MoffettNathanson-Analyst Craig Moffet hat sein Rating für die AT&T-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...