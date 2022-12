© Foto: Vlad Karkov - dpa



Der Aktienkurs von Nike ist senkrecht nach oben geschossen. Der US-amerikanische Sportausrüster übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street um Längen. Puma und Adidas ziehen mit an.

Der Gewinn pro Nike-Aktie belief sich auf 85 Cents, erwartet wurden 64 Cents für das zweite Geschäftsquartal. Nike machte einen Umsatz von 13,32 Milliarden US-Dollar und lag damit über 700 Millionen US-Dollar über der durchschnittlichen Prognose der Analysten. Unterm Strich sprang ein Nettogewinn von 1,33 Milliarden US-Dollar heraus. Nike hob seinen Ausblick an. Die Aktie stieg um 14 Prozent.

Obwohl Nike mit randvollen Lagerbeständen kämpfte in diesem Jahr, ist es nun das dritte Quartal in Folge, in dem der Sportausrüster die Erwartungen der Wall Street übertraf. Der Einzelhändler reagierte auf die vollen Lager mit zum Teil starken Preisnachlässen. Der Höhepunkt sei nun erreicht und die Lagerbestände würden mehr geleert als gefüllt, so Nike-CEO John Donahoe.

Trotz der weltweit hohen Inflation blieb die Nachfrage vom Großhandel auf einem konstanten Niveau in den vergangenen Monaten. In diesem Quartal stieg der Umsatz im Großhandel um 19 Prozent, was sich auf wieder besser funktionierende Lieferketten zurückführen lässt.

Das Ergebnis hätte sogar noch besser ausfallen können, wenn nicht der Umsatz von Nike in China im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gesunken wäre. Wegen der strengen Corona-Auflagen der chinesischen Regierung brach der Umsatz im chinesischen Einzelhandel im November um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein, so das National Bureau of Statistics of China.

Die Analysehäuser Jefferies und Goldman Sachs hoben ihre Kursziele nach den Quartalszahlen an. Während die Goldman-Sachs-Analystin Kate McShane ein Potenzial von 133 US-Dollar je Aktie ausmacht, setzte Jefferies-Analyst Randal Konik die neue Bewertung gar bei 140 US-Dollar an. Künftig sollten "die Probleme mit den Lagerbeständen und im Zusammenhang mit China nachlassen, wodurch die Margen steigen dürften", so Konik in seiner Research-Mitteilung. Derzeit bezahlen Aktionäre ungefähr 116 US-Dollar je Aktie.

Im Schatten der von Nike veröffentlichten Zahlen stiegen die Papiere der Konkurrenz. Anleger rechnen nun auch bei Puma und Adidas mit hervorragenden Quartalsergebnissen. Sowohl der MDAX- als auch DAX-Wert zogen zeitweise um acht Prozent an der Börse an.

Goldaktien gehören zur Diversifizierung in jedes Depot - das könnte im Jahr 2023 sogar in besonderes hohem Maße gelten. Eine aussichtsreiche Gold-Aktie mit Überfliegerpotenzial hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. Jetzt hier den kostenlosen Report sichern!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion