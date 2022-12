Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3750/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Zeichenkünste von Paul Severin, EAM. Tschirp Kalender 2023 by Paul Severin: https://youtube.com/shorts/5o6WqKSHxdo - in Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt. Für Ausgabe 3 im Dezember (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3751/ spreche ich zunächst mit RBI-Spokeswoman Andrea Pelinka-Kinz über die Markenumstellung "RCB wird in RBI integriert" in Bezug auf Zertifikate. Weiters spreche ich mit Christian Scheid über seinen Börsebrief Zertifikate // Austria , der erfolgreich auf Suche nach spannenden Austro-Underlyings ...

