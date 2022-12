Aufträge für Andritz: Renewcell hat in seiner neuen Anlage in Sundsvall, Schweden, erfolgreich erste Textilfasern produziert. Das Fasermaterial wurde mit neuer ADuro-Technologie von Andritz aufbereitet, um in weiterer Folge reinen Faserzellstoff aus 100% Textilabfällen zu erzeugen. Renewcells Kunden können mit dem daraus resultierenden Endprodukt schließlich neue Kleidung damit erzeugen. Des weiteren erhielt Andritz von Stora Enso den Auftrag zur Lieferung einer neuen Entrindungslinie und eines neuen Biomassekessels sowie zur Modernisierung der Kaustifizierungsanlage für das Werk Oulu, Finnland.Andritz ( Akt. Indikation: 54,15 /54,20, 0,79%) Union Investment hat das Bürogebäude Maraton im polnischen Posen an eine Tochtergesellschaft ...

