Auf Basis der vorliegenden Gesetze über de Gewinnabschöpfungen in verschiedenen Ländern geht Verbund auf Basis aktueller Marktdaten (Stichtag: 09.12.2022) von einer in 2023 ergebniswirksamen Gewinnabschöpfung (EBITDA) in Höhe von insgesamt rund 2,1 Mrd. Euro (davon 1,8 Mrd. Euro in Österreich und 0,3 Mrd. Euro in Deutschland) aus. Die Zahlungen aus der Gewinnabschöpfung verteilen sich im Wesentlichen zu gleichen Teilen auf die Jahre 2023 und 2024. Bei den bekanntgegebenen Zahlen handelt es sich um bestmögliche Abschätzungen der Auswirkungen der Gewinnabschöpfung zu einem bestimmten Stichtag (09.12.2022) auf Basis aktueller Marktwerte (Großhandelspreise) und Planzahlen (Investitionen, geplante Produktionsmengen). Die ...

