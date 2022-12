DJ Gewerkschaften fordern von Lufthansa auch Boni für Mitarbeiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Gewerkschaften UFO und VC haben angesichts geplanter Vorstands-Boni für die Jahre 2021 und 2022 gefordert, auch die Leistungen der Mitarbeiter in der Pandemie finanziell zu honorieren. Man habe die Berichte "mit Erstaunen zur Kenntnis genommen", dass das Topmanagement trotz der Inanspruchnahme von Staatshilfen in der Corona-Zeit Bonuszahlungen für die vergangenen beiden Jahre bekommen soll, teilten die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) und die Vereinigung Cockpit (VC) mit. "Ungeachtet der Fragestellungen zur rechtlichen Zulässigkeit, scheint sich die Unternehmensführung erneut nicht der Signalwirkung dieser Entscheidung bewusst zu sein", heißt es in der Mittteilung.

Das Handelsblatt hatte am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, der Aufsichtsrat der Lufthansa Group habe die Zahlungen während einer Sitzung Anfang Dezember beschlossen. Allerdings hätten einige Vertreter der Arbeitnehmer gegen das Vergütungssystem gestimmt, da sie die Zahlung für einen Verstoß gegen das Verbot von Bonuszahlungen während der staatlichen Rettung hielten.

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO verwies auf harte Einschnitte, die die Mitarbeiter hingenommen hätten, um ihren Teil zur Rettung des Unternehmens beizutragen, und auf die aktuell hohe Inflation. "Als schnelle Hilfe und als Zeichen der Anerkennung, dass das Meistern dieser Krise eine Mannschaftsleistung war, zu der die Beschäftigten einen entscheidenden Teil beigetragen haben, sollte der Vorstand der Lufthansa nun auch Bonus- oder Sonderzahlungen für die Mitarbeitenden leisten", sagte der UFO-Vorsitzende und Daniel Kassa Mbuambi laut der Mitteilung und regte dafür die Nutzung der steuerfreien Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro an.

Auch die Pilotengewerkschaft Cockpit sprach davon, dass die Erholung des Airline-Konzerns eine "Gemeinschaftsleistung aller Beschäftigten" sei, deren Anerkennung sich in den kommenden Tarifabschlüssen wiederspiegeln müsse. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auf dem Lohnzettel sehen, dass sich ihr Einsatz in der Krise gelohnt hat", sagte VC-Präsident Stefan Herth.

Von der Lufthansa Group war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

December 21, 2022

