Fronius will 2023 mehr als 230 Millionen in den Ausbau der Produktion investieren. Bis Ende des nächsten Jahres will das Unternehmen mehr als 52.000 Photovoltaik-Wechselrichter pro Monat herstellen. Das entspricht einer Steigerung zu 2022 von mehr als 65 Prozent.187 Millionen Euro hat Fronius 2022 in den Aus- und Umbau des Produktionsstandorts Sattledt (Österreich) und in das Kompetenzzentrum für induktive Komponenten in Krumau (Tschechien) investiert. Im kommenden Jahr werden sich die Investitionen insgesamt auf mehr als 230 Millionen Euro steigern. Die Norderweiterung des Produktionswerks im ...

