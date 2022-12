Am Mittwoch kündigte die Bank of Japan (BoJ) eine außerplanmäßige Anleiheankaufsaktion an. Dabei bot die japanische Zentralbank an, japanische Staatsanleihen (JGBs) im Wert von 200 Mrd. JPY zu kaufen, darunter 100 Mrd. JPY mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren und 100 Mrd. JPY mit einer Laufzeit von 5-10 Jahren. Marktreaktion USD/JPY zeigt sich von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...