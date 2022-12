An der Börse ist die Stimmung weiterhin gut. Der DAX notiert in der Nähe der 14.000 Punkte Marke. An der positiven Laune der Anleger hat auch der kurzzeitige starke Kursrückgang in der Nacht zum Dienstag nichts verändert, als die japanische Zentralbank auf die geldpolitische Bremse trat. Die Kursverluste wurden schnell wieder aufgeholt. Besonders Privatanleger sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...