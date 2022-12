EQS-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Anleihe

VERIANOS SE sieht gute Investmentaussichten für 2023 - Erste Tranche der Anleihe im Volumen von 11 Mio. Euro platziert



VERIANOS SE sieht gute Investmentaussichten für 2023 - Erste Tranche der Anleihe im Volumen von 11 Mio. Euro platziert Antizyklischer Investmentansatz eröffnet zahlreiche Opportunitäten in den Kernregionen

Volumen der ersten Anleihetranche über den Erwartungen Köln, 21. Dezember 2022 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), das europaweit aktive Real Estate Private Equity Unternehmen, sieht mit Blick auf das kommende Jahr gute Investmentaussichten im aktuellen Marktumfeld. Derzeit befinden sich mehrere Objekte in der Ankaufsprüfung, von denen sich zwei Opportunitäten in der Exklusivitätsphase befinden. Mit dem European Opportunities Fund verfügt das Unternehmen über die erforderlichen finanziellen Mittel, um schnell auf Investment Opportunitäten reagieren zu können. Darüber hinaus verzeichnete VERIANOS eine sehr gute Nachfrage nach der im November als Privatplatzierung begebenen 8 %-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A30VG50). Hier wurden in einer ersten Tranche bereits 11 Mio. EUR platziert, weitere Investoren befinden sich in fortgeschrittener Prüfung. Damit übertrifft die erste Tranche der Anleihe die Erwartungen des Managements. Die Nachplatzierung weiterer Tranchen ist entsprechend der Umsetzung der in Prüfung befindlichen Investitionsvorhaben geplant. Die Anleihe ist im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe von mindestens 125 % des ausstehenden Anleihevolumens besichert. Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Wir blicken optimistisch auf das Jahr 2023, in dem sich für antizyklische Investoren wie VERIANOS mit Zugriff auf entsprechende finanzielle Ressourcen aus unserer Sicht sehr attraktive Investment-Opportunitäten ergeben werden. Dies hat auch die Investoren unserer neuen Anleihe überzeugt, so dass wir mit einer soliden Finanzausstattung im Rücken in die kommenden Ankaufsgespräche gehen." Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.). Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Karolin Bistrovic

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com



