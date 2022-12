EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten



21.12.2022 / 15:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten

Highlights der derzeitigen Entwicklung Hedgingquote auf 30% für 2023 erhöht

3 Bohrungen bei Cub Creek beginnen am 06. Januar 2023

Projekte in Wyoming und Utah mit starkem Produktionsstart

Mannheim. Die Öl- und Gasaktivitäten der Deutsche Rohstoff AG entwickeln sich weiterhin sehr positiv. Für das Gesamtjahr wird die Produktion bei rund 9.600 BOEPD liegen, dem bisher stärksten Produktionsjahr mit dem höchsten Umsatz und EBITDA seit Unternehmensgründung. Die Prognose für 2022 wurde aufgrund der positiven Entwicklung bereits Anfang Dezember zum dritten Mal erhöht, es wird ein EBITDA von 138 bis 143 Mio. EUR in 2022 erwartet. Produktion In Utah und in Wyoming nahmen im 4. Quartal zahlreiche neue Bohrungen die Produktion auf. Herausragend ist die Performance von 12 Bohrungen in Utah, an denen Salt Creek mit rund 10% beteiligt ist und rund 10 Mio. USD investiert hatte. Der Bohrplatz produzierte in den vergangenen 60 Tagen rund 11.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD) und steuerte somit Netto ca. 52.000 BO zur Produktion des Konzerns bei. Die Produktion liegt deutlich über der Erwartung der Deutsche Rohstoff AG. Auch die Bohrungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Oxy in Wyoming entwickeln sich sehr positiv und werden voraussichtlich über der Planung der Deutsche Rohstoff AG liegen. In Colorado übertraf insbesondere das wichtige Knight-Pad die Erwartungen, wie bereits Anfang Dezember vermeldet. Bei den älteren Bohrplätzen wurden in den vergangenen Monaten mehrere workovers durchgeführt, die mit geringen Investitionen zu höherer Produktion geführt haben. Das Management von Cub Creek sieht weiteres Potential, um die Produktion älterer Bohrungen wieder zu erhöhen. Hedging Für das Jahr 2023 wurde in den vergangenen Monaten wie geplant das Hedgebuch weiter ausgebaut. Aktuell sind 30% der prognostizierten Gesamtproduktionsmengen für 2023 bei einem Preis zu ca. 76 USD/bbl abgesichert. Damit sind rund 50% der erwarteten Produktionsvolumen der bereits produzierenden Bohrungen abgesichert. Weitere Bohrungen, die erst 2023 die Produktion aufnehmen, werden zeitnah nach dem Produktionsbeginn abgesichert. Bohrprogramm Cub Creek Cub Creek wird ab Januar ein Bohrprogramm mit 3 Bohrungen vom Lost Springs Bohrplatz beginnen. Die vorbereitenden oberflächennahen Arbeiten und Verrohrungen bis zu einer Tiefe von 600m wurden abgeschlossen. Grundlage für die erhöhte Prognose 2022 sind aktuell insgesamt 5 Bohrungen von Cub Creek Energy. Das Management hält eine Erweiterung der geplanten Bohrungen für realistisch. Über die finalen Pläne soll in Abhängigkeit des Preisumfelds und der operativen Entwicklung im Laufe des 1. Halbjahres entschieden werden. Für die Jahre 2023 und 2024 erwartet der Vorstand eine weiterhin sehr positive Geschäftsentwicklung. Die hohen Cash-Flows aus bestehender Produktion und die umfassenden begonnenen bzw. beschlossenen Bohrprogramme für 2023 und 2024 bieten dafür eine optimale Grundlage. Mannheim, 21. Dezember 2022

21.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com