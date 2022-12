Auch 2023 wird es mit Zinserhöhungen weitergehen. Die Leitzinsen gehen nach also nach oben, während die Inflationsraten fallen werden. Liegen die Zinsen über den Inflationsraten wird das geldpolitische Straffungsziel erfüllt sein.Selten zuvor haben Notenbanken gleichzeitig und so drastisch wie 2022 die Leitzinsen angehoben. Selbst die als zögerlich empfundenen Notenbanken der Schweiz und der Eurozone, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB), haben mit grossen Zinsschritten von 75 Basispunkten überrascht. In der Schweiz steht der Leitzins nun bei 1 %, in Europa beträgt der Einlagesatz 2 %

