Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (ISIN LU1366712435/ WKN A2AS82) zielt auf langfristig attraktive und an das Risiko angepasste Renditen, indem über den empfohlenen Anlagezeitraum überwiegend in Aktien (oder gleichwertige Titel) europäischer Mid-Cap-Unternehmen investiert wird, so die Experten von DNCA Investments. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...