Nachdem die Bank of Japan gestern die zinspolitische Überwachungsspanne der Renditen 10jähriger Staatsanleihen überraschenderweise auf +/- 50 Basispunkte ausgeweitet hatte, erstarkte daraufhin der Yen gegenüber dem US-Dollar um fast 3,5 %. Nach dem daraufhin gestern in Platin schlagartig eingetretenen Kurssprung schwächelt das Edelmetall heute.Nach der gestrigen "Japan-Rallye" ist es wenig überraschend, dass Platin heute in einen Konsolidierungs-Modus übergegangen ist, das Tagesminus beläuft sich aktuell auf - 0,5 %. Die ...

