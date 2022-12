Wetzlar (ots) -Die Jaschek Maschinentransporte GmbH, verlässlicher Montage- und Transportdienstleister für die produzierende Industrie, wird Teil von ROBUR. Die deutschlandweit führende und global agierende Unternehmensgruppe aus München bündelt die Expertise von über 30 Unternehmen für ihre Kunden aus den Segmenten Wind, Wasser, Energie, Industrials und Prozessindustrie und markiert für Jaschek den Startschuss einer strategischen Wachstumspartnerschaft. Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine der deutschlandweit führenden M&A-Beratungsboutiquen im Mittelstand, hat das Unternehmen im Investorenprozess exklusiv beraten.Die Jaschek Maschinentransporte GmbH ("Jaschek MT") aus Germering bei München mit heute rund 20 Mitarbeitern ist spezialisiert auf die reibungslose Durchführung von Industriedienstleistungen für produzierende Unternehmen wie die De- und Remontage sowie den Spezialtransport von Maschinen und Anlagen jeglicher Art. Das Unternehmen deckt dabei den gesamten Service von der Planung und dem Projektmanagement über die Ein- und Zwischenlagerung von Maschinen bis zur Verschrottung und Entsorgung von Altanlagen ab. Jaschek MT verfügt über einen breiten Kundenstamm aus den verschiedensten Branchen - in den vergangenen Jahren lag der Fokus mit namhaften Kunden wie Porsche, Schaefller oder der Audi AG insbesondere auf dem Bereich Automotive."Herr Füllner kam mit einem spannenden Fall auf uns zu", kommentiert Sebastian Ringleb, Projektleiter bei Nachfolgekontor. "Nach Übernahme der Geschäftsführung und später auch der Anteile entwickelte er Jaschek zu einem verlässlichen Industriedienstleister mit namhaften Kunden aus der Automobilbranche. Zur Sicherstellung des weiteren Wachstums war er nun auf der Suche nach einem Partner, der die Strategie unterstützt. Hier haben wir mit ROBUR den idealen Partner gefunden."Die ROBUR wurde 2015 gegründet und gehört mit mittlerweile über 25 Unternehmen und über 300 Mio. EUR Umsatz zu den Top 10 der Industrieservicedienstleister in Deutschland. Aufgeteilt in die Industriesegmente Wind, Wasser, Energie, Industrials und Prozessindustrie schaffen weltweit rund 3.000 Mitarbeiter in spezialisierten Unternehmen effiziente, optimierte und ganzheitliche Lösungsansätze entlang des gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen. Darüber hinaus unterstützt ROBUR Kunden bei der Gestaltung von Digitalisierungs-, Automatisierungs- und Data-Insightlösungen, um gegen die Herausforderungen der digitalen Transformationen und des ökologischen Wandels zu bestehen.Tommy Füllner übernimmt weiter die Verantwortung für die Jaschek MT und widmet sich in Zukunft zusätzlich strategischen Aufgaben bei ROBUR:. "Mit ROBUR konnten wir einen ausgezeichneten strategischen Partner finden, unter dessen Dach die Jaschek MT ihren Kurs weiter Richtung Wachstum ausrichten kann", sagt Füllner. "Das Team von Nachfolgekontor stand uns mit seiner Erfahrung und Expertise während des gesamten Verkaufsprozesses tatkräftig zur Seite. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. "Über Nachfolgekontor und sonntag corporate financeDie Nachfolgekontor GmbH ist im Verbund mit der sonntag corporate finance GmbH eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand haben sich Nachfolgekontor und sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.www.nachfolgekontor.de www.sonntagcf.comÜber Jaschek Maschinentransporte GmbHGetreu dem Motto: "Großes Umsetzen? JASCHEK" sind wir seit fast 40 Jahren ein Garant für die reibungslose Durchführung auch komplexer Aufgabenstellungen. Basis dafür sind unsere Mitarbeiter, die auf der Grundlage ihres Erfahrungsschatzes immer eine passende Lösung finden. Als Ihr zuverlässiger Partner bieten wir Ihnen Lösungen bei Maschinentransporten und Fabrikumzügen; De- und Remontagen von Maschinen und Anlagen; elektrischen De- und Remontagen sowie Fabrikumzüge und Produktionsverlagerungen im In- und Ausland.Von der Planung bis zur Wiederinbetriebnahme am neuen Standort; der kompletten Transportlogistik einschl. Demontage und Remontage inkl. Verpackung und Dokumentation; der Planung und dem Projektmanagement ist auch die Einlagerungen von Maschinen auf 2.500 qm eigener Lagerkapazität zum Beispiel als Zwischenlagerung möglich. Dazu kommt die Demontage und Verschrottung sowie Entsorgung von Altanlagen inkl. Anlagenreinigung und Schadstoffentsorgung.www.jaschek-mt.deÜber ROBURIn 2015 als Antwort auf die sich verändernden Herausforderungen hochwertiger und immer digitaler werdenden Industrieservicedienstleistungen gegründet, gehört ROBUR mit über EUR 300 Mio. Umsatz in 2022 zu den Top 10 Industrieservicedienstleistern in Deutschland mit weltweiter Präsenz. Sowohl die Finanzierung als auch die Führung sind partnerschaftlich und unternehmerisch geprägt. Die Unternehmen profitieren von der Größe und Internationalität und können Vertriebs-, Auslastungs- und Managementsynergien nutzen. Circa 3.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten in den Industriesegmenten Wind, Wasser, Energie, Industrials und Prozessindustrie, schaffen so als kompetenter Partner ganzheitliche Lösungen von Planung und Realisation über Installation, Betrieb und Instandhaltung bis zu Verlagerung und Rückbau. Sie unterstützen mit Digital- und Automatisierungs- sowie Data-Insightslösungen bei der Gestaltung der digitalen Transformation. Dabei sind die Herausforderungen des ökologischen Wandels der Antrieb für die Schaffung von effizienten, optimierten und ganzheitlichen Lösungen zum Vorteil unserer Kunden, der Umwelt und nachfolgender Generationen.www.robur-industry-service.com