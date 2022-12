Statt zu einem fulminanten Spurt anzusetzen, duckt sich der DAX weg. Was die Notenbanken damit zu tun haben - und warum Anleger die Hoffnung auf eine Bescherung nicht ganz aufgeben wollen. Von Sonja Funke Ein herausforderndes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Angesichts des versöhnlichen Starts in die Vorweihnachtswoche keimt am Aktienmarkt gar kurz Hoffnung auf einen DAX-Schlussspurt zum Jahresende. Immerhin war der Deutsche Aktienindex im vergangenen ...

