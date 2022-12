Arnstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT), das erste Werk von CATL außerhalb Chinas, hat wie geplant im Dezember mit der Serienproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen begonnen und damit einen weiteren Meilenstein auf der globalen Reise von CATL erreicht.Die erste Charge von Lithium-Ionen-Batteriezellen lief von der neu installierten Produktionslinie im G2-Gebäude von CATT unter Serienbedingungen. Die Installation und Inbetriebnahme der verbleibenden Linien sind für den Produktionsanlauf in vollem Gange.Die vor Ort produzierten Batterieelemente haben alle Tests bestanden, die für die Produkte von CATL weltweit vorgeschrieben sind, was beweist, dass CATL in der Lage ist, die Batteriezellenproduktion zu starten und seine europäischen Kunden von seinem lokalen Werk aus mit Batteriezellen zu beliefern."Der Produktionsstart beweist, dass wir unser Versprechen gegenüber unseren Kunden als zuverlässiger Partner der Industrie gehalten haben und dass wir uns auch unter sehr schwierigen Bedingungen wie der Pandemie für den Übergang zur Elektromobilität in Europa einsetzen", sagte Matthias Zentgraf, der Präsident von CATL für Europa. "Wir arbeiten hart daran, die Produktion auf die volle Kapazität anzuheben - unsere oberste Priorität für das kommende Jahr."CATT erhielt im April dieses Jahres die Genehmigung des Bundeslands Thüringen für die Produktion von Batteriezellen, die eine anfängliche Kapazität von 8 GWh pro Jahr ermöglicht. Das Werk hat bereits im dritten Quartal 2021 mit der Modulproduktion in seinem G1-Gebäude begonnen.Mit einer Gesamtinvestition von bis zu 1,8 Milliarden Euro plant CATL, in Zukunft eine Produktionskapazität von 14 GWh zu erreichen und insgesamt bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-deutsche-werk-von-catl-startet-die-produktion-von-batterieelementen-301708283.htmlPressekontakt:Fred Zhang,zhangyz02@catl.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161136/5400239