Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von VW. Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 225 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit der deutlichen Kurszielsenkung trägt man der jüngsten Sonderdividende Rechnung. Bei den Verkäufen steht Tesla auf dem 1. Platz. Hier hat sich ser Kursrutsch am Dienstag fortgesetzt. Aktuell lasten insbesondere Sorgen bezüglich der Absatzentwicklung auf dem wichtigen chinesischen Markt auf dem Tesla-Kurs. Am Dienstag verschärften in diese Richtung abzielende Analystenkommentare die Talfahrt der Papiere.