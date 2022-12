WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend am US-Immobilienmarkt hält an. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im November den zehnten Monat in Folge zurück. Zum Vormonat sanken sie um 7,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem weniger starken Rückgang um 5,2 Prozent gerechnet.

"Mehr potenzielle Hauskäufer konnten sich im November keinen Hypothekenkredit mehr leisten, da die Zinsen gestiegen sind", sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. Die Auswirkungen seien besonders deutlich in teuren Regionen und in Regionen, die in den vergangenen Jahren hohe Preissteigerungen erlebt hätten./jsl/la/he