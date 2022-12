13 Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten warten. Der zweite Teil von James Camerons "Avatar" will an diesen Erfolg anknüpfen. In Japan gibt es jedoch Probleme. Als "Avatar" 2009 in die Kinos kam, überzeugte der Film mit neuartiger 3D-Technik, nie dagewesenen Spezialeffekten und einer Grafik, die ihresgleichen suchte. Auch der zweite Teil des Streifens soll alles zu bieten haben, was ein hochmoderner Film braucht. Darauf waren in Japan aber wohl einige Kinos nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...