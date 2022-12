Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nikola Energy und E.ON Hydrogen haben ihr Ziel bekräftigt, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEVs) in Bezug auf die Gesamtbetriebskosten gegenüber Diesel-LKWs wettbewerbsfähig zu machen, so E.ON SE (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...