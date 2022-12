Die Bank of Japan (BoJ) hat sich entschieden, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, etwas zu vergrößern. Und das, obwohl sie betonte, als einzige große Zentralbank ihre lockere Geldpolitik beizubehalten. Die Märkte werteten das als ersten Schritt hin zu einer restriktiveren Geldpolitik. Die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank zeigten sich im Laufe des Jahres schon falkenhaft. Auf die letzten Zinserhöhungen reagierte die Börse trotzdem mit Abschlägen. Wie es wohlmöglich weitergeht in Sachen Geldpolitik und damit auch an der Börse, erklärt Anouch Wilhelms. Ergänzend dazu stellt der Zertifikate-Experte ein Investment vor, das in der aktuellen Marktlage interessant für Anleger ist. Mehr zu Turbo-Optionsscheinen und ihrer Funktionsweise erfahren Sie in der Anlageidee mit der Societe Generale.