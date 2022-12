Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG8998A1075 ShiftCarbon Inc. 21.12.2022 VGG8126P1099 ShiftCarbon Inc. 22.12.2022 Tausch 1:1

US8781551002 Team Inc. 21.12.2022 US8781553081 Team Inc. 22.12.2022 Tausch 10:1

CA4203221094 Hawkmoon Resources Corp. 21.12.2022 CA4203222084 Hawkmoon Resources Corp. 22.12.2022 Tausch 10:1

