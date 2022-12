Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDerzeit geht man davon aus, dass es irgendwann 2023 zu einer Rezession kommen wird. Der Hauptgrund dafür ist die Zinserhöhung der Federal Reserve, um die hohe Inflation durch eine Senkung der Nachfrage zu bekämpfen. Die gute Nachricht für Anleger: Es gibt eine Reihe von Aktien, die in einer Rezession besonders gut performen.Die Strategen von 22V Research haben nach Aktien gesucht, die sich in einer Rezession am besten entwickeln können. Normalerweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...