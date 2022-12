Charttechnische Diskrepanz zwischen Schell und dem Ölpreis

Werbung



Die Aktie von Shell plc und der Ölpreis bewegten sich zuletzt weit auseinander. Außerdem: Jörg Scherers charttechnische Einschätzung in seinem täglichen Newsletter "Daily Trading".



Der Ölpreis legte zu Jahresbeginn eine beachtliche Rally auf die höchsten Stände seit 15 Jahren zurück, fiel im Zeitverlauf jedoch immer weiter zurück und notierte in der Zwischenzeit sogar unter den Niveaus Anfang Januar. Gleichzeitig steht der Kurs der Shell-Aktie immer noch vergleichsweise hoch und die Diskrepanz zwischen den beiden - in der Regel korrelierten - Basiswerten wird immer größer. Zuletzt hatte Shell, ähnlich zu anderen Energiekonzernen, vergleichsweise gute Quartalsergebnisse gemeldet, da der Konzern von den hohen Gas- und Ölpreisen profitiert hat. Ob die Ergebnisse weiterhin so gut bleiben ist jedoch vor dem Hinblick der nun gesunkenen Preise und der bevorstehenden wirtschaftlichen Abkühlung fraglich. Auch das Management betonte das volatile Marktumfeld, man sei jedoch "gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen".





Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert in seiner heutigen Ausgabe des charttechnischen Newsletters Daily Trading den Zusammenhang zwischen der Shell-Aktie und dem Ölpreis. Falls Sie keine neue Ausgabe mehr verpassen wollen, abonnieren Sie die Analysen gerne kostenlos auf unserer Website!

