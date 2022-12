Nach den jüngsten Verlusten am deutschen Aktienmarkt standen die Zeichen am Mittwoch wieder auf Erholung. DAX und MDAX gingen nahe ihrer Tageshöchststände aus dem Xetra-Handel. Für gute Laune sorgten auch die Ergebnisse von Konsumumfragen. In Deutschland verbesserte sich vor Weihnachten die Kauflaune der Verbraucher. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist die Kauflust bei den Deutschen zurückgekehrt. Das Konsumklima sei zum dritten Mal in Folge gestiegen, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen ...

