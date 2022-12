Rezession, Inflation, Crash - https://bit.ly/3WhQdWX Diese Top-5-Aktien sollten Sie für 2023 auf dem Schirm haben. Jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted herunterladen und mehr erfahren! Stefan Schrader, Geschäftsführer der titus Unternehmensgrupp, erklärt im Interview mit wallstreet:online, warum viele Branchen die aktuell noch unter hohen Energiepreisen und knappen Margen leiden, in Zukunft zu den ganz großen Gewinnern gehören könnten. Auch wenn er im kommenden Jahr erstmal deutliche Korrekturen bei den Unternehmensgewinnen kommen sieht. Für langfristige Investoren gebe es jetzt extrem günstige Einstiegsmöglichkeiten. Sowohl im Rohstoffbereich als auch in den Emerging Markets sieht er Chancen, langfristig große Renditen einzufahren. Welche Länder und Branchen Schrader momentan besonders spannend findet, sehen Sie im Video!