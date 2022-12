DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesregierung kritisiert Pläne von Lufthansa zu Bonuszahlungen

Die Bundesregierung hat die Lufthansa dafür kritisiert, dass der Vorstand trotz der Inanspruchnahme von Staatshilfen in der Corona-Zeit Bonuszahlungen für die vergangenen beiden Jahre bekommen soll. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte in Berlin, dass die Bundesregierung es "ausdrücklich anders" sehe und solche Zahlungen nicht mit den Bedingungen für die staatlichen Hilfen durch den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) vereinbar sind.

Habeck: Auflagen der EU-Kommission zu Uniper-Hilfen mit Augenmaß

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Auflagen der EU-Kommission für die Übernahme des Energiekonzerns Uniper durch die Bundesregierung für ein Vorgehen "mit Augenmaß". Es sei "konsequent", dass die EU-Kommission für ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen Auflagen für staatliche Hilfen anordnet.

Habeck "sehr zufrieden" mit Genehmigungen von neuen Windkraftanlagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist nach eigenen Angaben "sehr zufrieden" mit den in diesem Jahr genehmigten neuen Windkraftanlagen an Land, nachdem zuvor zusätzliche Flächen in der Nähe von Drehfunkfeuern freigegeben wurden. In diesem Jahr sind Genehmigungen für die Installation von Windkraftanlagen an Land im Leistungsvolumen von 4 bis 5 Gigawatt (GW) erteilt worden. Diese zusätzliche Flächen für Windenergie wurde vor allem frei durch die Halbierung der Abstände für den Anlagenschutz von Drehfunkfeuern von vormals 15 Kilometer auf jetzt 7 Kilometer.

Putin: Russland will "Kampfbereitschaft" seiner Atomstreitkräfte verbessern

Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin das Potenzial seines Militärs weiter ausbauen, darunter auch die Kampfbereitschaft seiner Atomstreitkräfte. "Die Streitkräfte und die Kampffähigkeiten unserer Streitkräfte nehmen ständig und jeden Tag zu", sagte Putin am Mittwoch bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung. "Diesen Prozess werden wir natürlich fortsetzen." Auch die "Kampfbereitschaft" der Atomstreitkräfte solle verbessert werden.

US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,895 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um lediglich 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 10,231 Millionen Barrel erhöht.

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember deutlich verbessert

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 108,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 101,2 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 101,4 von zunächst 100,2 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 147,2 (Vormonat: 138,3), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 82,4 (76,7)

BRASILIEN

Leistungsbilanz Nov Defizit 60 Mio USD (Okt: Defizit 4,6 Mrd USD)

Ausländische Direktinvestitionen Nov 8,3 Mrd USD

Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 77,1 Mrd USD

KANADA

Nov Verbraucherpreise +6,8% gg Vorjahr

Nov Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

December 21, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)

