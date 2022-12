Bei Nike feiern heute die Bullen. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund dreizehn Prozent nach oben. Damit kostet ein Anteilsschein nun 117,12 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 119,18 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären ...

