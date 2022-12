Berlin/Bautzen - Der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Sozialflügel, Dennis Radtke, hat die Bundespartei nach dem erneuten Eklat um die CDU in Bautzen zum Handeln aufgefordert. "Erst stimmt die CDU-Fraktion dort einem AfD-Antrag zu, nun ist der Landrat in seiner Weihnachtsansprache rhetorisch kaum von der AfD zu unterscheiden", sagte der stellvertretende CDA- Bundesvorsitzende und Europa-Abgeordnete dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben).



"Mario Czaja als Generalsekretär sollte dringend das Gespräch mit den Akteuren vor Ort suchen und die Beschlusslage der CDU zu AfD-Kooperationen klar machen." Radtke mahnte eine deutliche Abgrenzung nach rechts an. "Die Brandmauer nach rechts muss stehen - sowohl im Handeln, wie auch im Reden", sagte er. "In Bautzen scheint moralisch kein Stein mehr auf dem anderen zu stehen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de