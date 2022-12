Best hit ever…: Absoluter Lithium-Explorations-Treffer! Jetzt wird es richtig spannend!

Anzeige / Werbung

Nickel ist das neue Lithium! Der Nickelpreis explodiert regelrecht! Mittlerweile weiß jeder, dass ohne dieses Metall die Elektrifizierung und damit auch die CO2-Reduktion zum Erliegen kommt!

Mit einer sensationellen News macht dieser kanadische Top-Lithium-Explorer kurz vor Jahresende nochmal mächtig Schlagzeilen!

WKN: A3CUW1

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Alpha Lithium Corp. (WKN: A3CUW1) lässt kurz vor den Feiertagen nochmal mächtig einen vom Stapel! Denn der Fund von neuen Lithium-Rekordgehalten auf dem knapp 28 Hektar großen argentinischen Flaggschiffprojekt "Tolillar-Salar' dürfte noch länger nachhallen. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das nicht nur Anleger und Unternehmer gewaltig erfreuen wird.

Lithiumgehalt + Durchflussrate = phänomenal!

Um es gleich vorwegzunehmen: derartige Lithiumkonzentrationen, wie sie der jüngsten Produktionsbohrung mit der Nummer WBALT15 entnommen werden konnten, sind branchenweit äußerst selten! Gebohrt wurde dieses Weltklassebohrloch im bislang wenig erforschten Süden des "Tolillar'-Projekts, welches dank des aktuellen Ergebnisses zukünftig verstärkt in den Explorationsfokus rücken dürfte. Und das absolut zu Recht, denn mit einer Lithiumkonzentration von 360 mg/L, konnte das Monster-Bohrloch rekordverdächtig auftrumpfen. Nicht minder spektakulär die nach der Verrohrung durchgeführten Pumptests, welche mit einer Durchflussrate von mehr als 40 m³/hr Sole, gemessen über einen 72-stündigen Durchflusstest, gleichfalls ein außergewöhnliches Topergebnis offenbarte.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha Lithium, sagte:

"Während wir aus unseren Erfahrungen in "Tolillar' ständig neue Erkenntnisse gewinnen, hat das südamerikanische Explorationsteam die Messlatte wieder einmal höher gelegt. Die inkrementellen Bohrungen in Richtung Westen und Süden bauen weiterhin auf dem Wissen unseres Teams auf, wo die Durchflussraten und Gehalte nach oben tendieren. Sobald wir über eine Bohranlage verfügen, die in der Lage ist, bis zu 500 m oder tiefer zu bohren, erwarten wir, dass wir unsere Ressource in der Tiefe, in der Breite und in der Qualität erweitern und verbessern können."

Der Ausblick!

Natürlich wäre Alpha Lithium nicht so erfolgreich, wenn man sich auf den vergangenen, zahlreichen "Explorationslorbeeren ausruhen" würde. Und genau deshalb sind derzeit insgesamt fünf Bohranlagen im Dauereinsatz, um dem Projektgebiet "Tolillar-Salar' weitere wichtige Erkenntnisse "abzutrotzen". Unter anderem werden aktuell verschiedene Süßwasserbrunnen angelegt, welche zur Erstellung einer Studie zur Süßwasseranreicherung dienen. Die diesbezügliche Studie soll innerhalb der nächsten 30 Tage veröffentlicht werden. Selbstverständlich laufen gleichzeitig weitere Soleproduktionsbohrungen, um die bestehende Lithium-Sole-Ressource zu erweitern und zu fördern. "Last but not least' sollen durch ergänzende Diamantbohrungen weitere Kern- und Porositätsdaten in größerer Tiefe gewonnen werden, welche in die aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen werden. Mit der Veröffentlichung der überarbeiteten Ressourcenschätzung rechnen wir im ersten Quartal 2023.

https://www.commodity-tv.com/play/alpha-lithium-advancing-two-lithium-projects-in-a-world-famous-salar/

Fazit:

Wie es scheint, kristallisiert sich der Süden des Projektgebiets "Tolillar-Salar' als wahrhaftige Schatzgrube heraus, denn die Bohrungen WBALT15 und WBALT17, die in einer Entfernung von lediglich 700 m zueinander gebohrt wurden, ergaben beide extrem hohe Lithiumgehalte. Unterm Strich also weiteres massives "Upside'-Potenzial, welche die bisherige erste Ressourcenschätzung von 2,1 Millionen Tonnen "LCE' in der "angezeigten' und annähernd 1,2 Millionen Tonnen "LCE' in der "abgeleiteten' Kategorie gewaltig nach oben katapultieren sollte.

In Anbetracht des ständig steigenden Lithiumbedarfs bei gleichzeitig bestehendem Defizit sowie steigenden Lithiumpreisen könnte eine nach oben korrigierte Ressource von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) die sprichwörtlich kurze Zündschnur sein, welche den Aktienkurs unmittelbar zum Explodieren bringt. Es wird also auch im Jahr 2023 extrem spannend weitergehen.

Quellen: Alpha Lithium, Wallstreet Online, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, sofern nicht anders angegeben, Alpha Lithium. Intro-Bild-Quelle: https://stock.adobe.com, Alpha Lithium

