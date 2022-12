WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im US-Kongress die historische Bedeutung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hervorgehoben. Es gehe nicht nur um die Freiheit und Sicherheit der Ukrainer oder jeder anderen Nation, die Russland versuche, zu erobern, sagte Selenskyj in einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Parlamentskammern. "Der Kampf wird definieren, in welcher Welt, unsere Kinder und Enkelkinder leben werden, und dann ihre Kinder und Enkelkinder", warnte der ukrainische Präsident.

Der Kampf werde auch bestimmen, ob es eine Demokratie für die Ukrainer und für die Amerikaner geben werde. "Er kann nicht ignoriert werden, in der Hoffnung, dass der Ozean oder etwas anderes Schutz bieten wird", sagte der 44-Jährige weiter. Er wurde während seiner Rede immer wieder von Applaus unterbrochen. Selenskyj hatte bereits im März eine Videoansprache vor dem US-Kongress gehalten./nau/DP/zb