TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Dezember

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+2,4% gg Vj 1. Veröff.: -0,2% gg Vq/+2,4% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+4,4% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, November 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe Oktober 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 3Q 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteile zu Schutz für EU-Bürger vor Auslieferung an einen Drittstaat; zu Markenschutz auf Online-Marktplätzen; zu Werbung für Arzneimittel; zu steuerrechtlichen Pflichten bei Vermittlung von Kurzzeitmieten in Italien; zu Freiwerden des Sitzes als Europaabgeordneter und zu Familiennachzug aus der Türkei *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Veröff.: +2,9% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 211.000 14:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK zur G7-Staffelübergabe an Japan *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm ===

