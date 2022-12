"Als einer der Ersten haben wir ESG-Nachhaltigkeitsziele in unseren Investitionsansatz integriert. Wir sind davon überzeugt, dass Klimarisiken auch Anlagerisiken sind."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Nussbaum, inmitten der Energie- und anderen Krisen wächst der Markt der alternativen Anlagen kontinuierlich. Während sich Banken zunehmend aus dem Kreditgeschäft verabschieden, ziehen vor allem Alternative Anlagen Gelder an. Was sind die Hintergründe für diese Entwicklung? Nicolas Nussbaum: Alternative Anlagen nehmen insgesamt einen immer grösseren Anteil am...

Den vollständigen Artikel lesen ...