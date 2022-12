The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2022



ISIN Name

US3137451015 FED.RLTY INV.TRUST DL-,01

US20451Q1040 COMPASS DIVERSIFIED SBI

US65339KBT60 NEXTERA CAP. 21/23 FLR

US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS

DE000LB1M1G9 LBBW STUFENZINS 17/22

NEXTERA ENERGY PARTNERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de